Земченок: «Уход Глотова и Деанджело повлиял на игру СКА. В моменте было тяжело»

Защитник СКА Артем Земченок в комментарии для «СЭ» оценил игру команды после ухода нападающего Василия Глотова и защитника Тони Деанджело.

«Повлиял ли на игру СКА уход Глотова и Деанджело? Да. У нас потом случились травмы — резко стало не хватать центральных. А Вася ушел. И не было времени плотно потренироваться. Все как-то накопилось, и, наверное, тяжело где-то было в моменте. Сейчас, я думаю, уже это время прошло, будем уже более собранными. Травмированные ребята восстановятся, и будем еще сильнее. Сейчас как раз была пауза, провели хорошие тренировки, все детали подкрутили. Думаю, дальше попрем», — сказал Земченок «СЭ».