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«Зеленое дерби» в Давосе: составы команд

20:50
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В Швейцарии пройдет вынесенный матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». Игра пройдет в Давосе в рамках проекта KHL World Games.

Стали известны составы команд на эту встречу.

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