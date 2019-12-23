«Зеленое дерби» в Давосе: составы команд
20:50
В Швейцарии пройдет вынесенный матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом». Игра пройдет в Давосе в рамках проекта KHL World Games.
Стали известны составы команд на эту встречу.
Наш состав на #ЗеленоеДерби в Давосе ??? #KHLworldgames pic.twitter.com/4HRduekPRD— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) December 23, 2019
Самое время посмотреть состав на игру! ? #нашкод843 pic.twitter.com/177yBjh7tX— ХК Ак Барс (@hcakbars) December 23, 2019
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