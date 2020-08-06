«Локомотив» уступил СКА во втором матче турнира Parimatch Sochi Hockey Open. На шесть шайб армейцев ярославцы ответили точными бросками Артура Каюмова и Владимира Ткачева. Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка отметил, что сегодня команда выглядела лучше, чем позавчера, когда его команда проиграла 0:6.

— Сегодня мы сыграли лучше, чем в прошлом матче. Было больше хороших моментов. Где-то что-то уже получалось. Но, конечно, пока больше вопросов, над которыми надо работать. Особенно не получился второй период — и по счету, и по игре. Поэтому такой результат.

Двенадцать шайб за два матча — повод еще больше работать. Здесь злость не поможет. Все шайбы разные. Мы меняем оборону, для многих ребят — это новые моменты, и пока не все работают на автомате. Ребята опаздывают не из-за скорости, а просто не успевают по мысли: кто куда должен идти, кто за какой отрезок отвечает. Работы много, время у нас есть.

Три матча со СКА? Лучше бы это были команды разного уровня. Как получилось, так получилось. Сейчас сложно выбирать какие-то матчи. Приходится подстраиваться — не все зависит от нас.

Вратарь Илья Коновалов не поехал в Сочи. Он остался дома и приступит к тренировкам после сборов. У него небольшое повреждение. (Михаил Скрыль)