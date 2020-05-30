Зборовский стал игроком «Автомобилиста»
12:57
«Автомобилист» приобрел у нижегородского «Торпедо» права на Сергея Зборовского в обмен на денежную компенсацию и заключил с защитником односторонний контракт на два сезона, сообщает официальный сайт клуба.
??В «Автомобилист» перешел защитник Сергей Зборовский— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) May 30, 2020
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В 2018 году Зюоровский вернулся в Россию из Северной Америке, подписав контракт с «Сочи», в прошлом году перешел в «Торпедо». Всего в КХЛ сыграл 67 матчей, набрал 6 (2+4) очков, показатель полезности «плюс 6».
Бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в составе молодежной сборной России.
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