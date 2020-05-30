Зборовский стал игроком «Автомобилиста»

«Автомобилист» приобрел у нижегородского «Торпедо» права на Сергея Зборовского в обмен на денежную компенсацию и заключил с защитником односторонний контракт на два сезона, сообщает официальный сайт клуба.

В 2018 году Зюоровский вернулся в Россию из Северной Америке, подписав контракт с «Сочи», в прошлом году перешел в «Торпедо». Всего в КХЛ сыграл 67 матчей, набрал 6 (2+4) очков, показатель полезности «плюс 6».

Бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в составе молодежной сборной России.