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Зборовский стал игроком «Автомобилиста»

12:57
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«Автомобилист» приобрел у нижегородского «Торпедо» права на Сергея Зборовского в обмен на денежную компенсацию и заключил с защитником односторонний контракт на два сезона, сообщает официальный сайт клуба.

В 2018 году Зюоровский вернулся в Россию из Северной Америке, подписав контракт с «Сочи», в прошлом году перешел в «Торпедо». Всего в КХЛ сыграл 67 матчей, набрал 6 (2+4) очков, показатель полезности «плюс 6».

Бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в составе молодежной сборной России.

Дополнительная информация:

http://www.hc-avto.ru/news/5885/

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