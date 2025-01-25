Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:10

Зайцев считает, что Шалунов намеренно ударил Никишина в голову в матче СКА и «Локомотива»

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник СКА Никита Зайцев высказался о силовом приеме нападающего «Локомотива» Максима Шалунова против игрока армейцев Александра Никишина.

«Считаю, что это был чистый удар в голову. Что тут еще обсуждать? На повторах было видно — человек подпрыгнул и ударил его в челюсть. С Педаном то же самое в конце игры.

В каком состоянии Никишин? У него сотрясение мозга, не очень хорошо себя чувствует, как и бывает во время сотрясений», — заявил Зайцев «ВсеПроСпорт»

Никишин смог продолжить игру с «Локомотивом» (5:2) после столкновения с Шалуновым. Позже хоккеисту СКА диагностировали сотрясение мозга. Он пропустил встречу с московским «Динамо» (3:5).

Источник: ВсеПроСпорт
Максим Шалунов
Никита Зайцев
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
Александр Никишин
Читайте также
Росавиация начала расследование инцидента с самолетом Ан-24 в Хабаровском крае
Анкалаев проведет бой с Перейрой за пояс чемпиона UFC 8 марта
В России произошел сбой в работе TikTok
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Что говорят об Овечкине после его 875-й шайбы в НХЛ
НХЛ скорректировала прогноз, в каком матче Овечкин может побить рекорд Гретцки
Популярное видео
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Металлург» — «Амур»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 49 38 11 78
2 ЦСКА 47 27 20 62
3 Северсталь 48 30 18 61
4 Динамо М 47 29 18 61
5 Спартак 46 27 19 60
6 СКА 47 26 21 57
7 Динамо Мн 46 25 21 56
8 Торпедо 47 22 25 52
9 Куньлунь РС 47 20 27 44
10 Витязь 47 19 28 43
11 Сочи 47 14 33 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 31 19 67
2 Автомобилист 48 29 19 64
3 Сал. Юлаев 47 31 16 64
4 Ак Барс 47 30 17 62
5 Металлург Мг 48 29 19 61
6 Авангард 47 24 23 51
7 Адмирал 48 21 27 50
8 Сибирь 48 21 27 49
9 Лада 46 18 28 42
10 Нефтехимик 48 14 34 41
11 Амур 48 11 37 27
12 Барыс 49 10 39 26
Результаты / календарь
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
25.01 14:00
Спартак – Локомотив
 - : -
25.01 14:00
Трактор – Адмирал
 - : -
25.01 14:00
Витязь – Куньлунь РС
 - : -
25.01 14:30
Металлург Мг – Амур
 - : -
25.01 17:00
Торпедо – Динамо М
 - : -
25.01 17:00
СКА – Сал. Юлаев
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости