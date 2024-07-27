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Сегодня, 10:30

Зайцев рассказал о переходе в СКА и объяснил, почему согласился на контракт в 50 миллионов рублей в год

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Защитник Никита Зайцев в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что зарплата в 50 миллионов рублей является официальной.

— СКА — специфический клуб. Там очень много игроков. Задача только одна — первое место. В то же время у клуба много недоброжелателей. Все радуются их поражениям.

— Я этого не знал. Моя задача — играть, работать каждую игру.

— Как ты относишься к статьям, что ты в СКА будешь получать деньги в конверте, помимо официальной зарплаты?

— Я это не читаю. Только журналисты меня об этом все время спрашивают. Конечно, это неправда.

— Не слишком ли маленькой у тебя будет зарплата (50 миллионов рублей в год по данным «СЭ») после контракта в НХЛ?

— Нормальная! Я же почти столько же в НХЛ получал, ты ведь получаешь меньше половины от той суммы, которая указана в контракте.

Никита Зайцев возвращается в&nbsp;Россию. «Играл честно, бился, как собака, ни капли не стыдно». Зайцев — о карьере в НХЛ и переходе в СКА

Никита Зайцев
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