Зайцев прокомментировал поражение СКА от «Динамо»
Защитник СКА Никита Зайцев прокомментировал поражение своей команды в матче FONBET чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (3:5).
— По ходу игры СКА вел со счетом 3:0, но потом упустили преимущество. Что пошло не так?
— Не знаю, надо смотреть сейчас, разбираться. Так трудно сказать после игры.
— У СКА 5 поражений в 6 последних матчах. Какая атмосфера царит внутри команды?
— Рабочая атмосфера. Стараемся быть позитивными и не зацикливаться на этом. Готовимся к следующим играм. Надо делать свою работу, и все будет нормально.
— Психологически на вас это никак не давит?
— Нет, на меня вообще ничего не давит психологически. Я уже давно в хоккее, — заявил Зайцев «ВсеПроСпорт».
Московская команда одержала победу над армейцами с Невы третий раз в сезоне. «Динамо» набрало 61 очко и вышло на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 57 баллами идет на шестой позиции.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|49
|38
|11
|78
|2
|ЦСКА
|47
|27
|20
|62
|3
|Северсталь
|48
|30
|18
|61
|4
|Динамо М
|47
|29
|18
|61
|5
|Спартак
|46
|27
|19
|60
|6
|СКА
|47
|26
|21
|57
|7
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|8
|Торпедо
|47
|22
|25
|52
|9
|Куньлунь РС
|47
|20
|27
|44
|10
|Витязь
|47
|19
|28
|43
|11
|Сочи
|47
|14
|33
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|31
|19
|67
|2
|Сал. Юлаев
|47
|31
|16
|64
|3
|Ак Барс
|46
|30
|16
|62
|4
|Автомобилист
|47
|28
|19
|62
|5
|Металлург Мг
|48
|29
|19
|61
|6
|Авангард
|47
|24
|23
|51
|7
|Адмирал
|48
|21
|27
|50
|8
|Сибирь
|47
|20
|27
|47
|9
|Лада
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|48
|14
|34
|41
|11
|Амур
|48
|11
|37
|27
|12
|Барыс
|49
|10
|39
|26
|24.01
|17:00
|
Автомобилист – Лада
|- : -
|24.01
|19:30
|
Ак Барс – Сибирь
|- : -