Зайцев перешел в СКА после восьми сезонов в НХЛ

Как ранее сообщал «СЭ», СКА подписал контракт с защитником Никитой Зайцевым. Контракт рассчитан до конца сезона-2027/28.

32-летний хоккеист провел восемь сезонов в НХЛ, выступая за «Торонто», «Оттаву» и «Чикаго».

В сезоне-2023/24 он отыграл 38 матчей и набрал 7 (2+5) очков. Всего в 500 играх НХЛ он отметился 120 (22+98) очками.

В КХЛ защитник играл за «Сибирь» и ЦСКА. В 368 матчах лиги он набрал 119 (39+80) очков.

«СЭ» сообщал, что зарплата Зайцева в СКА составит 38 миллионов рублей в год.