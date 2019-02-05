Заявление "Авангарда" по ситуации с Моуринью

Пресс-служба "Авангарда" сообщает, что португальский тренер Жозе Моуринью находится в полном порядке после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:0), который состоялся в Балашихе. После процедуры стартового вбрасывания он поскользнулся и упал на ковровой дорожке.

"Спешим успокоить болельщиков, переживающих о здоровье Жозе Моуринью: с тренером все в порядке, он уже в самолете. Жозе остался доволен матчем, передал привет Балашихе и в следующий раз попросил выдать ему на стартовое вбрасывание коньки", - говорится в сообщении пресс-службы.