КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Заявка «Локомотива» на матч с «Витязем» полностью состоит из воспитанников клуба

19:43

В заявке «Локомотива» на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» исключительно воспитанники клуба. Об этом сообщает официальный Twitter «Локо».

Сообщается, что 14 игроков из 21 родились в Ярославле. 19 — в разные годы выигрывали Кубок Харламова в составе «Локо».

Матч «Витязь» — «Локомотив» начался в 19.30 по московскому времени. По ходу первого периода счет равный — 0:0.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир