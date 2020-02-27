Заявка «Локомотива» на матч с «Витязем» полностью состоит из воспитанников клуба

В заявке «Локомотива» на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» исключительно воспитанники клуба. Об этом сообщает официальный Twitter «Локо».

Ещё одно, не менее значимое уточнение: наша заявка на игру с «Витязем» ПОЛНОСТЬЮ состоит из своих воспитанников.

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14 игроков из 21 родились в Ярославле. 19 — в разные годы выигрывали Кубок Харламова в составе «Локо».

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Поистине уникальный случай ? pic.twitter.com/ODbmpPq4fI — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) February 27, 2020

Сообщается, что 14 игроков из 21 родились в Ярославле. 19 — в разные годы выигрывали Кубок Харламова в составе «Локо».

Матч «Витязь» — «Локомотив» начался в 19.30 по московскому времени. По ходу первого периода счет равный — 0:0.