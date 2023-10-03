Завьялов покинул пост главного тренера «Витязя»

Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов покинул свой пост. Он ушел по собственному желанию.

«Витязь» благодарит Александра Васильевича Завьялова за труд и желает успехов», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

53-летний специалист возглавлял «Витязь» с мая 2023 года. В этом сезоне команда под руководством Завьялова провела в КХЛ 13 матчей и потерпела 11 поражений, расположившись на последнем месте в таблице Западной конференции.