«Завтра в школу, но потом мы снимем еще одно видео». «Авангард» ответил на троллинг «Ак Барса»

Пресс-служба «Авангарда» ответила «Ак Барсу», который намекнул, что у омского клуба нет ни одной победы в КХЛ.

«К нам в руки попали кадры с места съемок промо-видео « а». Просим убрать детей от экрана. У вас нет Кубков Гагарина? А у нас их три. Ладно, завтра опять в школу, но после уроков мы опять снимем видос», — сообщается в видео « ».

Ранее в видео казанцев барс с птичкой просто рассказывают сказку детям, упоминая, что во вторник состоится матч. Затем барс предложил научить детей считать, и дошел до трех (три чемпионства «Ак Барса» в КХЛ). Птичка же смогла сказать лишь «ноль», ведь омский клуб ни разу не выигрывал Кубок Гагарина.

Матч «Ак Барс» — «Авангард» пройдет во вторник. Начало — в 19.00 (мск).