Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев ответил на вопросы журналистов после домашнего поражения от омского «Авангарда» (0:4).

— Завтра будет разбор полетов, — отметил Воробьев. — Когда ты проигрываешь все нейтральные шайбы и личные единоборства, шансов очень мало. Реализация моментов оставляет желать лучшего. Будем разбираться.

У нас были моменты, надо было забивать — игра бы перевернулась. Пропустили первый гол от конька, во втором голе — Григорий Дронов лежал, ему попало. И «Авангард» после 0-2 просто выбрасывали и бежали остальную часть матча. Но до этого не надо было доводить.

Почему сыграли в 13 нападающих и 7 защитников? Дело в здоровых и травмированных игроках.

Изменится ли порядок игры вратарей? Будем думать. Пока свежо. Наверное, во время третьего гола Юхо поздно увидел шайбу, а так нужно было дать новый импульс команде. Но соперник очень грамотно оборонялся — просто выбрасывал шайбу в среднюю зону и бежал, не давая нам ничего сделать и вернуться в игру. (Михаил Скрыль)