Завгородний считает Ткачева лучшим игроком КХЛ

Нападающий «Сочи» Дмитрий Завгородний рассказал, кого считает лучшим игроком КХЛ на данный момент.

«Владимир Ткачев. Я считаю, что сейчас он лучший в лиге, его игра мне очень импонирует. Я хорошо его знаю, он грамотный игрок», — приводит слова Завгороднего Metaratings.ru.

В минувшем сезоне на счету 27-летнего Ткачева 59 (23+36) очков в 64 матчах регулярного чемпионата FONBET КХЛ за «Авангард» при показателе полезности «+17», а также 14 (3+11) баллов в 14 встречах плей-офф с полезностью «+9».