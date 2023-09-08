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Сегодня, 20:02

Завгородний рассказал о наиболее странной хоккейной традиции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Дмитрий Завгородний ответил на вопрос о наиболее странной хоккейной традиции.

«Знаю, что люди ставят клюшки в мусорку, кто-то вообще в туалет с ними ходит. В Канаде очень много ребят со странными традициями: они потребляют определенную пищу, слушают определенную музыку. С ума сходят по-разному. Лично у меня одно суеверие — нужно жить без суеверий», — приводит слова Завгороднего Metaratings.ru.

Завгородний был выбран драфте НХЛ 2018 года «Калгари» под 198 номером. В сезоне-2020/21 он выступал за фарм-клуб «Калгари» — «Стоктон Хит». В АХЛ он провел 41 матч, в которых набрал 5 (1+4) очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/zavgorodnii-khokkeisty-stavyat-klyushki-v-musorku-kto-to-voobshe-v-tualet-s-nimi-khodit-282313/
Дмитрий Завгородний
Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
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