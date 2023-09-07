Заварухин заявил, что «Автомобилисту» не хватило агрессии в атаке в матче с «Авангардом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча с «Авангардом» (2:3 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Хорошее начало, контролировали шайбу. Где-то не хватало угроз. Первые семь минут все четко, выходили из-под прессинга. Самое главное, чего не хватало — агрессии в атаке. Второй период проиграли, не было силовой борьбы, ошибки в средней зоне привели к голам. Хороший черновой гол забили в конце, его должны были, наверное, забивать раньше. Мы проявили характер, в концовке сравняли и не перестали играть при счете 0:2. В овертайме зубами ловили шайбу. Будем готовиться к играм дальше», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.

В следующей игре «Авангард» 9 сентября примет дома «Барыс», а «Автомобилист» в этот же день встретится с «Сибирью».