Заварухин заявил, что «Автомобилисту» не хватило агрессии в атаке в матче с «Авангардом»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча с «Авангардом» (2:3 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Хорошее начало, контролировали шайбу. Где-то не хватало угроз. Первые семь минут все четко, выходили из-под прессинга. Самое главное, чего не хватало — агрессии в атаке. Второй период проиграли, не было силовой борьбы, ошибки в средней зоне привели к голам. Хороший черновой гол забили в конце, его должны были, наверное, забивать раньше. Мы проявили характер, в концовке сравняли и не перестали играть при счете 0:2. В овертайме зубами ловили шайбу. Будем готовиться к играм дальше», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.
В следующей игре «Авангард» 9 сентября примет дома «Барыс», а «Автомобилист» в этот же день встретится с «Сибирью».
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|4
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|0
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|5
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|2
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|6
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|2
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|1
|3
|7
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|1
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|8
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|3
|1
|2
|2
|9
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|0
|3
|2
|10
|Нефтехимик
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|2
|0
|2
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
|7.09
|15:30
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Сибирь – Барыс
|1 : 0 Б
|7.09
|16:30
|
Авангард – Автомобилист
|3 : 2 ОТ
|7.09
|19:30
|
Динамо – Металлург Мг
|- : -