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Заварухин вернулся в тренерский штаб «Автомобилиста»

10:25
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Бывший главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин вошел в тренерский штаб «Автомобилиста», информирует сайт клуба.

«Для меня «Автомобилист» — знакомый клуб, а Екатеринбург — знакомый город. Хорошее время здесь провел: два с половиной года отработал тут до переезда в Новосибирск. «Автомобилист» — клуб с большими задачами и амбициями. Рад снова оказаться здесь и готов помочь команде добиться результатов!», -отметил Заварухин.

Ранее екатеринбургский клуб покинули тренеры Перри Перн и Евгений Шалдыбин.

Заварухин работал в тренерском штабе «Автомобилиста» с 2016 по 2019 год. Перед началом сезона-2019/20 он возглавил «Сибирь», откуда ушел в апреле этого года.

Дополнительная информация:

https://www.hc-avto.ru/news/6312/

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