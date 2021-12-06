Заварухин прокомментировал поражение «Автомобилиста» в матче против СКА

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:1).

— Считаю, что равная игра была. В первом периоде имели хорошие моменты. Было два эпизода, когда бросали в пустые ворота, но соперники пластались, ложились под шайбу — не смогли реализовать эти моменты. Пропустили ненужный гол, можно сказать. Отскок, рикошет, добивание — недоработали где-то в обороне. В третьем периоде имели пару моментов неплохих. Считаю, что не хватило агрессии в атаке. Больше бросков надо было производить, больше закрывать вратаря. А так, ребята бились, старались, ещё раз повторюсь, что равная игра была.

— Не считаете ли вы, что второй период по-прежнему остаётся проблемным для «Автомобилиста»?

— По сегодняшнему матчу — да. Владели шайбой в зоне соперника, но было мало бросков. Может, где-то в начале второго периода соперники больше владели шайбой. Но в концовке мы больше владели инициативой, но не было бросков. Мы ребятам говорили, что соперник второй период играет очень просто — идут подставления, прессингуют. Готовили их к этому.

— Сегодня вместе выходила пара атакующих защитников — Гуркин и Блэкер. Это домашняя заготовка?

— Мы уже проигрывали, когда выпускали на вбрасывания первые звенья, которые могут забить голы, и защитников, которые могут сыграть в атаке.

— Как считаете, получилось у них вместе сыграть?

— Не забили гол, значит, не получилось. Тут все оценивается по результату.