Заварухин — о поражении от «Северстали»: «После Дальнего Востока есть небольшая акклиматизация»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:0).

«Знали, что «Северсталь» быстрая команда, много молодых парней. Первый период был равным, во втором соперник наказал за наши ошибки, не вышли из зоны. Были контратаки, которые не реализовали, но недоработали секунду во втором периоде. В третьем периоде соперник не дал нам шанса забить гол, здорово команда прессинговала, мы тяжело выходили, не хватало злости в завершении. Был тяжелый выезд, после Дальнего Востока есть небольшая акклиматизация. Надо реализовывать моменты», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» набрала 73 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 77 очками сохраняет второе место на «Востоке».