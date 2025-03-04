Заварухин: «Не скажу, что «Динамо» — совсем неудобный соперник для «Автомобилиста»

Главный тренер «Автомобилиста» Николаий Заварухин подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:4).

«Знали, что «Динамо» мощно начинает первый период. В первые пять минут создали несколько стопроцентных моментов, которые не забили. Не забиваешь ты — забивают тебе. Пропустили голы с контратак, недоработали в своей зоне. 20 бросков во втором периоде, но здорово сыграл вратарь соперника, легкие броски, не было трафика. В третьем периоде лишние передачи при завершении, старались вытащить матч, но реализация на низком уровне.

Не скажу, что «Динамо» — совсем неудобный соперник, были неплохие игры с ним. Надо забивать стопроцентные моменты, сами их растранжирили, была бы фора. У соперника 24 блокированных броска, нам надо больше лезть на ворота», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

«Динамо» (81 очко) одержало четвертую победу подряд и остается вторым в Западной конференции КХЛ. «Автомобилист» (81) идет вторым на «Востоке».