Заварухин рассказал, чего не хватило «Автомобилисту» в матче с ЦСКА

Гглавный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от ЦСКА (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Неплохое начало, много владели шайбой, но не было угроз, бросков, перед вратарем не было игрока. Пропущенная контратака остудила пыл, который был в начале игры. Не скажу, что было много моментов в первом периоде, два момента — два гола. Хорошо, что эти проблемы в играх с топ-соперниками открылись сейчас. Не хватило где-то чернового гола. Много травмированных в команде? Механические травмы — переломы. Я говорил, что у нас травмированному игроку аппендицит вырезали, я впервые такое вижу. Он ещё на месяц выпал, такая двойная травма», — цитирует пресс-служба лиги Заварухина.

ЦСКА с 29-ю очками идет на 3-м месте в Западной конференции, а «Автомобилист» располагается на 2-й строчке Восточной конференции — 29 очков.