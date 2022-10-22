Заварухин рассказал, чего не хватило «Автомобилисту» в матче с ЦСКА
Гглавный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от ЦСКА (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Неплохое начало, много владели шайбой, но не было угроз, бросков, перед вратарем не было игрока. Пропущенная контратака остудила пыл, который был в начале игры. Не скажу, что было много моментов в первом периоде, два момента — два гола. Хорошо, что эти проблемы в играх с топ-соперниками открылись сейчас. Не хватило где-то чернового гола. Много травмированных в команде? Механические травмы — переломы. Я говорил, что у нас травмированному игроку аппендицит вырезали, я впервые такое вижу. Он ещё на месяц выпал, такая двойная травма», — цитирует пресс-служба лиги Заварухина.
ЦСКА с 29-ю очками идет на 3-м месте в Западной конференции, а «Автомобилист» располагается на 2-й строчке Восточной конференции — 29 очков.
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|13
|19
|9
|Нефтехимик
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|8
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|17
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|Авангард
|20
|7
|13
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|11
|Амур
|20
|6
|14
|15
|22.10
|13:30
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Сибирь – Витязь
|- : -
|22.10
|17:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|- : -
|22.10
|17:10
|
Динамо Мн – Локомотив
|- : -