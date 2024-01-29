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Сегодня, 07:16

Заварухин: «Лакросс-гол? Макс Шабанов — этим все сказано»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (5:4).

«Начало игры проспали. Хоть и первая смена была хорошая, но пропустили три гола. Молодцы, что не бросили играть. Забили классные шайбы, действовали до конца. Ребята молодцы. Самое главное, что сегодня мы взяли два очка. Обе команды давали друг другу играть. Не скажу, что в первом периоде мы проигрывали и надо было что-то менять. Может быть, соперник немного дрогнул, когда мы стали забивать красивые голы. Мы старались играть в свой хоккей, который нам приносит результат.

Как оценю лакросс-гол? Макс Шабанов — этим все сказано. Ожидал ли от него такого действия? Конечно. Всегда ли у него получается это на тренировках? Не буду говорить, успешно или нет. В этот раз стопроцентный результат. У нас в атаке полное творчество, нет схем у ворот соперника, там мы творим и созидаем", — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

Максим Шабанов. Форвард «Трактора» Шабанов отметился лакросс-голом в ворота «Авангарда»

«Авангард» идет вторым в таблице Восточной конференции с 79 очками. «Трактор» (70) поднялся на 4-е место, обойдя «Автомобилист».

КХЛ
ХК Авангард
ХК Трактор
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 58 38 20 82
2 Авангард 56 38 18 79
3 Сал. Юлаев 56 35 21 75
4 Трактор 57 32 25 70
5 Лада 58 29 29 70
6 Автомобилист 58 32 26 70
7 Ак Барс 56 33 23 68
8 Нефтехимик 58 23 35 57
9 Сибирь 57 22 35 53
10 Амур 56 21 35 53
11 Адмирал 56 17 39 45
12 Барыс 56 19 37 44
Западная конференция И В П О
1 СКА 56 37 19 77
2 Динамо М 56 36 20 77
3 Локомотив 55 36 19 76
4 Спартак 57 33 24 74
5 Торпедо 55 32 23 68
6 ЦСКА 56 29 27 63
7 Северсталь 56 28 28 63
8 Динамо Мн 56 26 30 57
9 Сочи 57 18 39 43
10 Куньлунь РС 57 18 39 42
11 Витязь 55 17 38 41
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