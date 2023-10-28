Заварухин: «Три игры взяли у Магнитогорска, а он сейчас лидер Востока. Это дорогого стоит»

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал победу над «Металлургом» (5:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Хорошо сыграли, три игры взяли у Магнитогорска, а он сейчас лидер Востока. Это дорогого стоит. Парни молодцы, сыграли правильно, сыграли сердцем, порадовали наших болельщиков. Удалось решить вопросы с реализацией? Мы над этим тоже не прекращаем работать. Всегда говорим и показываем ребятам, какие моменты надо улучшать. Может быть, они нас услышали. В зоне атаки хорошие моменты создавали и могли ещё забить. Над этим надо ещё больше работать», — цитирует пресс-служба лиги Заварухина.

«Трактор» с 26 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Магнитки» 32 очка и 2-е место.