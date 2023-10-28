Заварухин: «Три игры взяли у Магнитогорска, а он сейчас лидер Востока. Это дорогого стоит»
Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал победу над «Металлургом» (5:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Хорошо сыграли, три игры взяли у Магнитогорска, а он сейчас лидер Востока. Это дорогого стоит. Парни молодцы, сыграли правильно, сыграли сердцем, порадовали наших болельщиков. Удалось решить вопросы с реализацией? Мы над этим тоже не прекращаем работать. Всегда говорим и показываем ребятам, какие моменты надо улучшать. Может быть, они нас услышали. В зоне атаки хорошие моменты создавали и могли ещё забить. Над этим надо ещё больше работать», — цитирует пресс-служба лиги Заварухина.
«Трактор» с 26 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Магнитки» 32 очка и 2-е место.
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|11
|25
|9
|Нефтехимик
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|10
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|П
|О
|1
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|24
|16
|8
|34
|2
|Локомотив
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|15
|8
|31
|3
|Динамо М
|22
|15
|7
|31
|4
|Торпедо
|23
|14
|9
|30
|5
|ЦСКА
|23
|12
|11
|26
|6
|Сочи
|22
|12
|10
|25
|7
|СКА
|22
|12
|10
|24
|8
|Динамо Мн
|20
|10
|10
|23
|9
|Северсталь
|21
|8
|13
|20
|10
|Куньлунь РС
|26
|8
|18
|19
|11
|Витязь
|23
|7
|16
|16
|28.10
|10:00
|
Амур – Витязь
|- : -
|28.10
|13:30
|
Сибирь – ЦСКА
|- : -
|28.10
|14:30
|
Сал. Юлаев – Динамо М
|- : -