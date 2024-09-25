Заварухин — о победе над «Нефтехимиком»: «Настраивали ребят на силовую борьбу»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:1).
«Третья игра на выезде, тяжелый рабочий соперник. Настраивали ребят на силовую борьбу, борьбу за шайбу, борьбу под воротами. Спасибо, что они выдержали это, не очень приятные для нас моменты и довели игру до победы. Надежная игра в обороне? Ребята стараются, работают и в атаке, и в защите, помогают друг другу. Есть взаимовыручка, где-то вратарь помогает, этакая цепочка, здорово, что есть эта взаимовыручка», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.
Клуб из Екатеринбурга одержал третью победу подряд и возглавил таблицу Восточной конференции — 13 очков. «Нефтехимик» потерпел четвертое поражение подряд — 9 очков и 6-я строчка.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|9
|6
|3
|13
|2
|Сибирь
|9
|6
|3
|12
|3
|Адмирал
|7
|5
|2
|11
|4
|Трактор
|7
|4
|3
|10
|5
|Сал. Юлаев
|7
|5
|2
|10
|6
|Нефтехимик
|9
|4
|5
|9
|7
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|8
|Авангард
|8
|3
|5
|7
|9
|Металлург Мг
|8
|3
|5
|6
|10
|Лада
|7
|2
|5
|5
|11
|Амур
|7
|2
|5
|4
|12
|Барыс
|8
|1
|7
|3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|8
|6
|2
|13
|2
|ЦСКА
|9
|5
|4
|12
|3
|СКА
|8
|5
|3
|11
|4
|Спартак
|7
|5
|2
|11
|5
|Северсталь
|9
|5
|4
|10
|6
|Динамо Мн
|6
|4
|2
|8
|7
|Динамо М
|9
|4
|5
|8
|8
|Торпедо
|9
|3
|6
|7
|9
|Витязь
|8
|3
|5
|6
|10
|Куньлунь РС
|8
|3
|5
|6
|11
|Сочи
|7
|2
|5
|4
|25.09
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|25.09
|17:00
|
Металлург Мг – Спартак
|- : -
|25.09
|18:00
|
Лада – Ак Барс
|- : -
|25.09
|19:30
|
Локомотив – Авангард
|- : -