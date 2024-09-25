Заварухин — о победе над «Нефтехимиком»: «Настраивали ребят на силовую борьбу»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:1).

«Третья игра на выезде, тяжелый рабочий соперник. Настраивали ребят на силовую борьбу, борьбу за шайбу, борьбу под воротами. Спасибо, что они выдержали это, не очень приятные для нас моменты и довели игру до победы. Надежная игра в обороне? Ребята стараются, работают и в атаке, и в защите, помогают друг другу. Есть взаимовыручка, где-то вратарь помогает, этакая цепочка, здорово, что есть эта взаимовыручка», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

Клуб из Екатеринбурга одержал третью победу подряд и возглавил таблицу Восточной конференции — 13 очков. «Нефтехимик» потерпел четвертое поражение подряд — 9 очков и 6-я строчка.