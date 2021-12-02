Заварухин прокомментировал дебютную победу на посту главного тренера «Автомобилиста»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о домашней игре команды против «Спартака» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

Екатеринбургский клуб провел дебютную игру под руководством Заварухина, который возглавил «Автомобилист» 30 ноября.

«Здорово, что победа. Немножко упустили эту уверенность, были немножко потеряны последний месяц, проиграли довольно-таки много матчей. Поначалу тяжело входили, может, довлел какой-то груз, а так парни молодцы. То, что мы планировали, практически выполнили, установку делали сыграть от обороны», — цитирует Заварухина ТАСС.

«Автомобилист» после 35 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.