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Заварухин: «Победа была нужна как воздух»

17:05
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Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин остался доволен исходом матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:2).

— Победа была нужна как воздух, в третьем периоде неуверенно сыграли в начале, пропустили ненужные голы, должны были по-другому сыграть, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Надеюсь, что победа придаст уверенности. В каждой игре просим, чтобы защитник подключался четвертым, сегодня это удалось, надеюсь, что это не во вреде обороне идет. Демидов? Хотел бы, чтобы он сыграл уже в следующем матче.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/15/475881.html

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