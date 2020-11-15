Заварухин: «Победа была нужна как воздух»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин остался доволен исходом матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:2).

— Победа была нужна как воздух, в третьем периоде неуверенно сыграли в начале, пропустили ненужные голы, должны были по-другому сыграть, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Надеюсь, что победа придаст уверенности. В каждой игре просим, чтобы защитник подключался четвертым, сегодня это удалось, надеюсь, что это не во вреде обороне идет. Демидов? Хотел бы, чтобы он сыграл уже в следующем матче.