Заварухин: «Из-за «дешевых» удалений проиграли матч «Торпедо»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:3).

«Не понравилось начало матча. Мы были медленные, соперник выигрывал стыки. Возможно, какое-то влияние оказало, что это первая выездная встреча по московскому времени, но, прежде всего, это заслуга «Торпедо». Во втором периоде пытались переломить игру, и до удаления это получалось. В третьем периоде появилось хорошее движение и хорошие моменты, но реализовали только один. Пытались по ходу матча сыграть проще, так как здесь достаточно жарко, и из-за этого шайба по льду немного скакала. «Торпедо» в третьем периоде упростило игру, сыграло на результат. Наши удаления были на ровном месте. Из-за «дешевых» удалений проиграли матч. У нас есть определенные санкции по этому поводу. Будем разбираться», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

«Торпедо» одержало первую победу в сезоне и после трех игр с 3 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» набрал 4 очка за три встречи и идет вторым на «Востоке».