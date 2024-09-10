Заварухин: «Из-за «дешевых» удалений проиграли матч «Торпедо»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:3).
«Не понравилось начало матча. Мы были медленные, соперник выигрывал стыки. Возможно, какое-то влияние оказало, что это первая выездная встреча по московскому времени, но, прежде всего, это заслуга «Торпедо». Во втором периоде пытались переломить игру, и до удаления это получалось. В третьем периоде появилось хорошее движение и хорошие моменты, но реализовали только один. Пытались по ходу матча сыграть проще, так как здесь достаточно жарко, и из-за этого шайба по льду немного скакала. «Торпедо» в третьем периоде упростило игру, сыграло на результат. Наши удаления были на ровном месте. Из-за «дешевых» удалений проиграли матч. У нас есть определенные санкции по этому поводу. Будем разбираться», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.
«Торпедо» одержало первую победу в сезоне и после трех игр с 3 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» набрал 4 очка за три встречи и идет вторым на «Востоке».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|3
|3
|0
|6
|2
|Автомобилист
|3
|2
|1
|4
|3
|Нефтехимик
|3
|2
|1
|4
|4
|Сал. Юлаев
|2
|2
|0
|4
|5
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|6
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|7
|Амур
|3
|1
|2
|2
|8
|Металлург Мг
|3
|1
|2
|2
|9
|Ак Барс
|3
|1
|2
|2
|10
|Барыс
|3
|0
|3
|1
|11
|Сибирь
|2
|0
|2
|0
|12
|Лада
|2
|0
|2
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|3
|3
|0
|6
|2
|Спартак
|3
|2
|1
|5
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|Витязь
|3
|2
|1
|4
|5
|Куньлунь РС
|3
|2
|1
|4
|6
|СКА
|3
|1
|2
|3
|7
|Торпедо
|3
|1
|2
|3
|8
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|9
|Динамо Мн
|2
|1
|1
|2
|10
|Динамо М
|2
|1
|1
|2
|11
|Сочи
|2
|1
|1
|2
|10.09
|18:00
|
Лада – Динамо М
|- : -
|10.09
|19:30
|
ЦСКА – Сибирь
|- : -