Заварухин оценил игру «Сибири» в матче с «Сочи»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу в овертайме над «Амуром» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжелая игра, невнятная в атаке. Особенно в первом периоде. Нужно отдать должное «Сочи». Много контролировали шайбу. Во втором и третьем периодах уже больше играли в свой хоккей. Мы знали, что будет упорный матч, что будет быстрый хоккей. Не попали немного в ритм. Поговорили по-мужски в раздевалке, это подействовало», — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ.

После этой победы новосибирцы поднялись на седьмое место на «Востоке» с 34 очками, сочинцы остались десятыми на «Западе» (22 балла).