Заварухин обратился к болельщикам «Автомобилиста»: «За эти годы мы стали единым целым. Вы просто супер»

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин записал видеообращение к болельщикам команды.

«Автомобилист» объявил об уходе Заварухина, который возглавлял команду с 2021 года, 7 апреля. Вместо него команду возглавил экс-тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.

«Дорогие болельщики, хотел бы поблагодарить вас за теплую поддержку во время матчей «Автомобилиста». За эти годы мы стали единым целым. В тяжелые моменты вы очень здорово помогали команде. Хотел бы вам пожелать успехов, поддерживайте любимую команду и верьте в нее. Спасибо вам за четыре с половиной сезона, которые я провел здесь. Вы просто супер», — сказал Заварухин в видео, которое опубликовала пресс-служба «Автомобилиста».

«Автомобилист» проиграл «Салавату Юлаеву» в первом раунде Кубка Гагарина-2026 — 2-4 в серии.

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