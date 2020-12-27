Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:3).

«Хорошее начало игры, у нас были шансы забить гол, но не хватило лидеров на льду, которые смогли бы повести команду за собой. В третьем периоде были хорошие шансы, но мы ими не воспользовались. Нужно использовать большинство», – приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

«Салават» с 49 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Сибирь» с 38 очками – на девятой строчке.