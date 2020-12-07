Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:4 ОТ).

«Думаю, игра понравилась зрителям. Соперник сначала наказал нас за ошибки. Спасибо ребятам, что вытащили этот матч после того, как уступали в две шайбы. В овертайме немного недоработали, соперник наложил смену, что привело к пропущенной шайбе. Егор Миловзоров сегодня не принимал участие в матче из-за микротравмы», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.