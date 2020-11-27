Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (0:1).

«Знали, что у соперника была серия поражений, и соответственно настраивали ребят на тяжелую игру. Имели хорошие шансы и сравнять счет, и выйти вперед. Но лучше всех сыграл вратарь соперника, отразивший сегодня около 50 бросков. А нам не хватило чернового, «грязного» гола. Будем разбираться в чем причина того, что не забили ни разу. Может быть, не хватило свежести», — приводит слова Заварухина.