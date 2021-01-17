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Заварухин — о матче с «Динамо»: «Нам нужны очки, боремся за плей-офф»

22:20
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Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (4:3 Б).

— Поздравляю ребят, болельщиков с победой. Где-то во втором периоде немного отдали инициативу, играли больше в обороне. Здорово, что забросили вшестером в этом году, не часто у нас это бывает. Но здорово получилось, выиграли буллиты, нам нужны очки, мы идем, боремся за плей-офф, — приводит слова Заварухина сайт «Динамо».

— Если бы команда играла в каждом матче, как сегодня, то положение «Сибири» в таблице было бы намного лучше?

— Я хочу, чтобы каждую игру команда играла на победу, но бывают матчи, когда удается так сыграть, а бывает — наоборот. Сегодня удалось набрать два очка. В домашних матчах с «Салаватом Юлаевым» мы играли гораздо лучше, чем сегодня, но проиграли. Это спорт, где-то везет сильнейшим, где-то недорабатываем моменты, хорошо, что сегодня удалось.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/140123-vladimir_krikunov____nasha_oborona_spala__

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