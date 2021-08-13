Заварухин о главном тренере «Автомобилиста»: «Прислушивается ко мне и спрашивает мое мнение»

Тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о взаимодействии с главным тренером екатеринбуржцев Биллом Питерсом и своей роли в тренерском штабе канадца.

— С Питерсом мы общаемся напрямую по-английски. У меня было чтобы подучить язык. Занимался с учителем онлайн — он помог мне подтянуть словарный запас. Считаю, что сделал хороший скачок. Конечно, в начале было тяжело, но сейчас уже полегче — притираемся друг к другу.

Для меня подстроиться под требования Билла — прежде всего, хороший опыт. Я работал и с Крикуновым, и с Мартемьяновым, и с Попихиным. У каждого был свой взгляд и каждому я мог что-то подсказать. Хорошо, когда у тебя есть помощники, как у меня были в «Сибири», которые могут дать свое мнение. Здорово, что Билл ко мне прислушивается и спрашивает у меня, как я вижу те или иные моменты. Это и есть настоящая совместная работа, когда ты не только подаешь шайбы игрокам. Билл — профессионал своего дела с большими знаниями, который все время заряжен на работу. Уже в первые дни знакомства понял, что он очень энергичный. Знает ли он, что я забивал Лундквисту? Не спрашивал у него. Но он владеет большим объемом информации. Так что, думаю знает об этом факте.

Сейчас у меня достаточно большой круг обязанностей в штабе. В этом сезоне мы решили, что я буду работать с защитниками и отвечать за оборону. Посмотрим, что будет дальше. Готов к любой работе.