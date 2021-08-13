Тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о решении вернуться в Екатеринбург и стать помощником Билла Питерса после двух сезонов работы главным тренером в «Сибири».

— Я не считаю возвращение в помощники шагом назад. Для меня это скорее перезагрузка. Нужно сделать правильные выводы из двух сезонов работы главным тренером в «Сибири». Не скрою, у меня были предложения не только от «Автомобилиста», но и еще от пары команд предлагавших мне роль помощника. Но я знал руководителей и задачи, который ставят перед собой в Екатеринбурге, и решил, что для меня возвращение сюда будет наилучшим вариантом. Еще были два варианта, где предлагали поработать главным, однако до какой-то конкретики дело так и не дошло.

Если говорить о членах нашего бывшего штаба в Новосибирске, то тренер по физподготовке Алексей Рябков уже работает в «Витязь», тренер вратарей Альберт Ширгазиев поехал в Академию Михайлову, которая в следующем сезоне дебютирует в ВХЛ. Плюс, у тренера по развитию Алексея Кривченко есть два предложения — из Тюмени и из Орска. И, насколько понял, он сейчас взял паузу. Здорово, что весь штаб оказался востребованным на рынке — это о чем-то говорит.

Мне не стыдно за свою работу в «Сибири». Считаю, что она была правильной. Просто в нее вмешались всем известные обстоятельства. Многие могут сказать, что коронавирус был у всех, но по моей работе он ударил больше всего. Старт сезона был самым главным отрезком для «Сибири» и мы заболели в самое неудачное окно. У нас в основном были трудяги, которые брали в основном за счет работы, и многие из них отошли от болезни только к концу сезона.

Если оглядываться на предыдущий сезон, то я наверное еще бы поменял определенные тактические построения. Но, опять же, нужно отталкиваться от исполнителей. Плюс в начале регулярке мы очень рассчитывали на Харри Сятери, который сыграл не на своем уровне. Харри знает, что может играть лучше. К сожалению, он два раза заболел, ни сыграл на предсезонке ни одного полного матча и только по ходу чемпионата через игры набирал форму. Никакой мастер не может оставаться на своем уровне без нормальной функциональной подготовки. Порой нам влетели какие-то фейковые голы — то от борта, то от своего игрока. Чехарда с вратарями точно была одной из причин неудачного года.