Заварухин: «Не держали в голове, что «Сибирь» на выезде не выигрывала у ЦСКА 10 лет»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу над ЦСКА (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая и нужная победа. Было больше времени подготовиться к матчу. Здорово сыграли в обороне, на контратаках. Хорошо действовали в большинстве, положили в копилку два важных очка. Мы не держали в голове информацию, что «Сибирь» не выигрывала у ЦСКА в гостях десять лет. Готовились, как к рядовому матчу. Были готовы, что соперник мощно начинает матчи. Забили нужные голы, выиграли. Хотим, чтобы Морозов больше играл за нас. Поездка в фарм даст ему толчок к росту», — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ.

ЦСКА продолжает лидировать на «Западе» с 47 очками, «Сибирь» занимает седьмое место на «Востоке» (27 баллов).