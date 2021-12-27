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Заварухин назвал справедливым исход матча «Автомобилиста» против «Барыса»

20:22
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:3 Б).

— Мы понимали, что игра идет за четыре очка, за место в восьмерке. Острая игра была со стороны обеих команд, очень много моментов было забить, что у соперника, что у нас. По игре, я считаю, что ничья — это закономерный и справедливый результат. По буллитам мастеровитее оказалась команда соперника, — цитирует тренера сайт «Барыса».

— С чем вызвано решение на серию буллитов поменять вратаря?

— Поговорили с тренером вратарей, очень много бросков было по воротам, поэтому решили поменять.

— Согласны, что если бы не игра вратарей, то счет был бы больше?

— Согласен, много было моментов у обеих команд, выходы один в ноль и два в ноль. Хорошая игра была, думаю зрителям она понравилась.

Дополнительная информация:

https://hcbarys.kz/news/item/khl-barys-avtomobilist-press-konferenciya-trenerov-video21/

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Иван Шитик все материалы автора
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