Заварухин назначен новым главным тренером «Автомобилиста»
08:04
Новым главным тренером «Автомобилиста» назначен Николай Заварухин, информирует сайт клуба. Контракт со специалистом рассчитан до 30 апреля 2023 года.
Ранее 46-летний российский специалист работал ассистентом главного тренера команды. Он входил в тренерский штаб «Автомобилиста» в 2017-2019 годах, затем на протяжении двух сезонов работал главным тренером «Сибири», после чего, летом 2021 года вновь вернулся в Екатеринбург.
Помогать Заварухину в тренерском штабе будут ассистенты главного тренера Герман Титов и Игорь Уланов, тренер вратарей Константин Власов, а также тренер по ОФП Алексей Селиверстов.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю