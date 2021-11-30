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Заварухин назначен новым главным тренером «Автомобилиста»

08:04
Николай Заварухин. Фото ХК Автомобилист
Николай Заварухин. Фото ХК Автомобилист
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Новым главным тренером «Автомобилиста» назначен Николай Заварухин, информирует сайт клуба. Контракт со специалистом рассчитан до 30 апреля 2023 года.

Ранее 46-летний российский специалист работал ассистентом главного тренера команды. Он входил в тренерский штаб «Автомобилиста» в 2017-2019 годах, затем на протяжении двух сезонов работал главным тренером «Сибири», после чего, летом 2021 года вновь вернулся в Екатеринбург.

Помогать Заварухину в тренерском штабе будут ассистенты главного тренера Герман Титов и Игорь Уланов, тренер вратарей Константин Власов, а также тренер по ОФП Алексей Селиверстов.

Дополнительная информация:

https://www.hc-avto.ru/news/6751/

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Роман Шишов все материалы автора
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