Заварухин назначен новым главным тренером «Автомобилиста»

Новым главным тренером «Автомобилиста» назначен Николай Заварухин, информирует сайт клуба. Контракт со специалистом рассчитан до 30 апреля 2023 года.

Ранее 46-летний российский специалист работал ассистентом главного тренера команды. Он входил в тренерский штаб «Автомобилиста» в 2017-2019 годах, затем на протяжении двух сезонов работал главным тренером «Сибири», после чего, летом 2021 года вновь вернулся в Екатеринбург.

Помогать Заварухину в тренерском штабе будут ассистенты главного тренера Герман Титов и Игорь Уланов, тренер вратарей Константин Власов, а также тренер по ОФП Алексей Селиверстов.