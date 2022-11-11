Заварухин назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» на матч с ЦСКА

Алексей Заварухин назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» на матче КХЛ с «ЦСКА», сообщает официальный сайт «Спартака».

6 июля Заварухин вошел в тренерский штаб «Спартака».

10 ноября «Спартак» объявил об уходе с поста главного тренера Бориса Миронова. Под его руководством красно-белые проиграли последние шесть матчей.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 11 ноября. Начало — в 19.30 мск.