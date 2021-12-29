Заварухин: «Ак Барс» сыграл дисциплинированно в матче, а мы нет, два пропущенных гола сломали игру»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение команды в матче с «Ак Барсом» (1:5).
«Хотелось бы извиниться перед болельщиками за сегодняшний результат. Хромала дисциплина — соперник сыграл дисциплинированно в начале матча, а мы нет. Дело в психологии, когда мы пропускаем первыми. Работаем над этим, разговариваем с ребятами постоянно. Где-то получилось, где-то нет.
Сегодня два необязательных пропущенных гола сломали игру, сломали план. Хотя в меньшинстве играли неплохо, ловили шайбы на себя. Не могу сказать, что кто-то отворачивался, но счет на табло. Предупреждали, что «Ак Барс» активно начинает, прессингует, готовили ребят к этому. Посмотрим видео, проведем собрание, разберем ошибки и постараемся избежать их в будущем», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
«Автомобилист» имеет на счету 40 очков и занимает девятое место на Востоке.
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