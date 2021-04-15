Застройщик отказался строить арену для «Спартака» в Сокольниках

«Группа ТЭН» решила не возводить ледовый комплекс в Сокольниках на 12 тысяч зрителей для «Спартака», сообщает РБК.

Застройщик пояснил, что решение вызвано нахождением стадиона «на территории объекта культурного наследия «Парк Сокольники», что влечет «ряд ограничений и обременений». В «Группе ТЭН» также приняли во внимание транспортную доступность района Сокольники, отсутствие подъездных путей и ограниченное парковочное пространство. В пресс-службе компании сообщили, что немаловажную роль сыграл отказ «Спартака» играть в «Сокольниках».

Отмечается, что проект реконструкции ледового дворца будет «кардинально пересмотрен». Новая концепция предусматривает размещение полноценного учебно-тренировочного комплекса ледовых видов спорта с приоритетными направлениями в виде хоккея и фигурного катания.

На первом этапе на месте старого стадиона будет построен комплекс для размещения детско-юношеской хоккейной школы. Он будет включать две ледовые площадки, два спортивных зала и 15 раздевалок, а также другие помещения — учебно-тренировочные классы, зону ожидания родителей с кафе, магазин хоккейной экипировки и другие. Одна из арен будет оборудована трибунами на 500-800 зрителей.

На втором этапе реконструкции подвергнется тренировочный каток, после чего вместо одного льда под его крышей окажутся две ледовые площадки и станут размещаться школы фигурного катания и занятий любительским хоккеем.

Первый этап строительства планируется завершить в первом-втором кварталах 2022 года. Второй этап — в конце того же года.

31 марта президент КХЛ Алексей Морозов сообщал, что «Спартак» ведет переговоры по проведению домашних матчей на арене «Мегаспорт»,