Заслуженный тренер России Новиков: «Расширение КХЛ в Сербию — политическая история. В этом нет ничего страшного»
Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал информацию о возможном появлении в КХЛ клуба из Сербии.
«Расширение КХЛ в Сербию — политическая история. В этом нет ничего страшного. Мы видим, сколько игроков в КХЛ, которые не собираются сдавать позиции. Поэтому можно в условном Белграде создать команду. Это надо делать с учетом того, что мы в хоккее занимаем лидирующие позиции. В любом случае, решение расширить КХЛ было бы хорошим. Все знают, что наш хоккей — ведущий в мире», — сказал Новиков.
16 августа в СМИ появилась информация, что сербский клуб может войти в состав КХЛ. Из представителей страны в лиге IHL, где играют команды из Сербии, Хорватии и Словении, выступают только два клуба — «Црвена Звезда» и «Войводина».
Сборная Сербии играет в международном дивизионе 2А (4-й по уровню в системе) и занимает 31-е место в рейтинге ИИХФ.
В настоящий момент в КХЛ выступает 23 команды из 4 стран — России, Белоруссии, Казахстана и Китая.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3.09
|00:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -