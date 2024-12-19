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Сегодня, 13:40

Канарейкин раскритиковал легионеров «Спартака»: «Большое подспорье, которое не работает»

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Заслуженный тренер России Федор Канарейкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре легионеров «Спартака» в текущем сезоне КХЛ.

«Если взять позицию пяти спартаковских легионеров, то Ружичка — это один игрок, который соответствует этой позиции. Остальные у меня вызывают большие вопросы: защитник Чайковски, вратарь Рибар. В этом году не прогрессируют они. Если взять всю эту группу легионеров, то это большое подспорье «Спартака», которое не работает. Сейчас уже на флажке происходят эти изменения — они правильные и уже давно назревшие. Лучше дать работать молодым русским ребятам, которые будут прогрессировать и работать во благо «Спартака», — сказал Канарейкин «СЭ».

После 35 игр «Спартак» набрал 50 очков и идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче красно-белые сыграют на выезде против ЦСКА. Встреча состоится 19 декабря, начало матча — в 19:30.

(Александр Абустин)

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Федор Канарейкин
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3 Динамо М 36 22 14 47
4 ЦСКА 34 20 14 47
5 СКА 35 20 15 44
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