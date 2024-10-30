Канарейкин — о рекорде Шипачева в КХЛ: «Недостижимого в жизни ничего нет»

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин предположил, насколько долго продержится рекорд форварда минского «Динамо» Вадима Шипачева.

«Скажем так, что есть к чему стремиться. Думаю, что да, этот рекорд постоит довольно долго. Такое событие неординарное, заслуживает внимания, поздравляем Шипачева. Цель очень высокая, но недостижимого в жизни ничего нет», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.

29 октября Шипачев в матче с «Северсталью» набрал 929-е очко и обошел Сергея Мозякина (928) в списке лучших бомбардиров в истории лиги.