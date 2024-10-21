Защитники «Северстали» Душак и Дыбленко в ближайшее время покинут клуб

Как стало известно «СЭ», защитники «Северстали» Джозеф Душак и Ярослав Дыбленко в ближайшее время покинут команду.

Их игрой недоволен главный тренер Андрей Козырев: оба игрока уже проинформированы о том, что у них нет будущего в «Северстали».

30-летний Дыбленко в этом сезоне КХЛ провел 10 матчей за «Северсталь». На счету 27-летнего Душака — 9 матчей и 4 (1+3) очка.