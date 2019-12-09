Защитника «Сочи» Петрова дисквалифицировали на два матча

Защитник «Сочи» Алексей Петров получил дисквалификацию на две игры за грубый фол на нападающем Аркадии Шестакове в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (1:4), информирует официальный сайт лиги.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное Петрова, подвергнуть денежному штрафу.

Если игрок наказан вторым и каждым последующим штрафом (5+20 минут) в разных матчах, то на него накладывается двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, Петров пропустит первые два матча после паузы на Евротур", — написано на официальном сайте КХЛ.