Защитника московского «Динамо» подозревают в захвате барбершопа

Защитнику «Динамо» (Москва) Андрею Сергееву предъявили обвинения в захвате барбершопа в Нижнекамске. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Сообщается, что следственный отдел Нижнекамского УМВД предъявил ему, а также еще двум фигурантам дела — Денису Переславцеву и Андрею Артемьеву — обвинение в самоуправстве (ч. 2 ст. 330 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье — до 5 лет лишения свободы.

По версии УМВД, в сентябре фигуранты дела «самовольно и вопреки законным требованиям» захватили парикмахерский салон Room BarberShop. «Самовольный захват», уверено следствие, произошел потому, что владелец барбершопа Андрей Белоусов задолжал хоккеисту 285 тысяч рублей, долг копился несколько лет.

Когда пришло время отдавать деньги, оказалось, что Белоусов сделать этого не может — средств нет. «Следователи считают, что тогда Сергеев и Артемьев заставили Белоусова отдать в счет долга парикмахерский салон и поставить его управляющим Переславцева», — сказал источник издания.

Все трое фигурантов дела сейчас находятся под подпиской о невыезде. 10 апреля Сергееву было предъявлено обвинение. Дело поступило в Нижнекамский городской суд, однако в начале этого месяца федеральный судья Ольга Еряшкина вернула его на дополнительное расследование после того, как обнаружила процессуальные ошибки в обвинительном заключении. В мае 29-летний игрок подписал контракт с московским «Динамо». Ранее он выступал за «Нефтехимик».