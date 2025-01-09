Защитника минского «Динамо» Тимофея Ковгореня дисквалифицировали на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал защитника минского «Динамо» Тимофея Ковгореню на два матча и выписал ему денежный штраф, сообщает пресс-служба лиги.

7 января в середине первого периода матча FONBET чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:0) игрок белорусского клуба ударил защитника армейцев Никиту Нестерова в область головы и шеи, за что получил пятиминутный штраф. Нестеров не смог продолжить матч.

В этом сезоне на счету 21-летнего Ковгорени девять матчей и одна результативная передача.