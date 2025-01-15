Защитника «Металлурга» Еременко выписали из больницы

Защитник «Металлурга» Владислав Еременко выписан из больницы и продолжает восстановление после травмы.

18 декабря 25-летний хоккеист получил перелом бедренной кости в матче с «Автомобилистом» (4:2) в FONBET чемпионате КХЛ. Еременко перенес операцию в Магнитогорске. Сообщалось, что он выбыл из строя до конца сезона.

«Еременко выписали уже из больницы. Он в раздевалке команды каждый день, у него продолжается реабилитационный период. Он в Магнитогорске, работает в зале. По срокам сложно очень говорить. Понятно, хочется, чтобы он восстановился в этом сезоне, но это маловероятно», — приводит ответ пресс-службы клуба ТАСС.

В сезоне-2024/25 в активе Еременко 8 (3+5) набранных очков в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ.