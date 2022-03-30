Защитника «Магнитки» Маклюкова увезли с «Арены Металлург» на машине реанимации

Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков, получивший травму в третьем периоде седьмого матча серии второго раунда Кубка Гагарина против «Авангарда», покинул стадион на машине реанимации.

Он лег под бросок нападающего омичей Алексея Грицюка — шайба прилетела ему в область головы.

Маклюков покинул лед на носилках.